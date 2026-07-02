Le transfert de Dest pourrait rapporter gros au FC Barcelone

Le FC Barcelone pourrait réaliser une belle opération financière sans bouger sur le marché des transferts. Selon Sport, Sergiño Dest est tout proche de rejoindre le Bayer Leverkusen, qui en a fait sa priorité pour remplacer Alejandro Grimaldo, parti à l’Atlético de Madrid. Les discussions seraient bien avancées et le transfert pourrait dépasser les 20 millions d’euros, même si le PSV Eindhoven espère obtenir 25 millions. Grâce à la clause négociée lors de son départ, le Barça récupérera 20 % du montant d’une future revente, soit près de cinq millions d’euros si l’opération se concrétise.

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Auteur d’une excellente saison avec le PSV, Sergiño Dest, capable de jouer autant à droite qu’à gauche de la défense, a retrouvé son meilleur niveau après une grave blessure au genou. Il s’est également distingué avec les États-Unis lors de la Coupe du Monde, où il est un titulaire indiscutable sous les ordres de Mauricio Pochettino. Arrivé libre aux Pays-Bas après son départ de Barcelone, le latéral droit s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités à son poste. Désireux de franchir un nouveau cap dans un championnat plus relevé, l’Américain semble prêt à relever un nouveau défi. Si un retour en Catalogne n’est pas envisagé, le Barça suivra de près son transfert, qui pourrait lui offrir une rentrée d’argent bienvenue.