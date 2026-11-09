Italie : l’optimisme de Mancini sur le futur choix de Tresoldi
À quelques jours des deux rendez-vous importants de l’Italie face à la France, jeudi 12 novembre à San Siro, puis contre la Belgique, dimanche 15 novembre à Bruxelles, Roberto Mancini a évoqué plusieurs dossiers concernant la sélection nationale. Alors que la Nazionale doit défendre sa deuxième place dans le groupe A de la Nations League pour décrocher son billet pour la phase finale, le sélectionneur italien a notamment confirmé avoir échangé avec Nicolò Tresoldi. L’attaquant, né en Italie d’un père italien mais qui représente actuellement l’Allemagne, figure dans les réflexions de la fédération. « Avec Nicolò, nous avons parlé, Ranieri et moi. Il doit ressentir ce que signifie jouer pour l’Italie. Étant né en Italie et avec un père italien, il y a des possibilités », a expliqué Mancini, qui assume la volonté de l’Italie de convaincre les joueurs binationaux les plus prometteurs.
« Toutes les sélections essaient de recruter de bons joueurs ayant une double nationalité », a-t-il ajouté. Le sélectionneur s’est par ailleurs félicité d’avoir convaincu plusieurs jeunes talents de choisir l’Italie plutôt qu’une autre sélection. « Nous avons réussi à attirer Palma, qui, je pense, peut devenir un très bon défenseur. Il hésitait avec l’Allemagne. Nous avons réussi avec lui et nous verrons pour d’autres joueurs », a-t-il confié, avant de citer Romano, lui aussi partagé dans son choix international, mais qui souhaitait rejoindre la Nazionale en octobre dernier.
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