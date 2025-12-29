CAN 2025 : Rabah Madjer pas totalement rassuré par l’Algérie

Après l’Égypte et le Nigéria, l’Algérie est devenue la troisième équipe à se qualifier pour les 8es de finale de cette CAN 2025 hier après-midi. Les Fennecs se sont imposés face au Burkina Faso (1-0), dimanche, pour leur deuxième match dans la compétition, grâce à une réalisation sur penalty de Riyad Mahrez sur penalty (23e). Une rencontre suivie par Zinédine Zidane, déjà présent lors de la précédente rencontre face au Soudan (3-0). Mais aussi par la légende algérienne, Rabah Madjer. L’ancien avant-centre (86 sélections), âgé de 67 ans, a livré ses impressions sur les prestations des hommes de Vladimir Petkovic depuis le début de cette compétition. Et il ne semble pas être totalement convaincu.

La suite après cette publicité

« Je ne peux pas vous dire qu’on a fait un très grand match. Le Soudan a joué avec dix (joueurs) et en infériorité, vous savez que c’est très difficile de revenir au score. Nous avons profité de la situation. Aujourd’hui aussi, nous avons eu beaucoup de problèmes avec le Burkina Faso. Heureusement que nous avons marqué le penalty. Mais comme je venais de vous le dire, il faut coute que coute qu’on trouve des solutions pour les prochains matchs au 2e tour parce que nous allons rencontrer des équipes très très fortes, qui ont un seul objectif d’aller très loin dans cette CAN, a-t-il déclaré avant d’être interrogé sur les prestations de Riyad Mahrez. Je vous vois venir. Écoutez, il faut toujours remercier Mahrez. Il a beaucoup donné à la sélection nationale. C’est vrai qu’aujourd’hui, il n’a pas trop couru. Mais ça reste un très bon joueur. Il faut le féliciter et encore l’encourager davantage pour les prochains matchs qui arrivent. »