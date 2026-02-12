OM : Medhi Benatia a annoncé aux joueurs son souhait de partir
Dans le cadre d’une réunion organisée ce mercredi, Medhi Benatia a annoncé aux joueurs de l’OM qu’il souhaitait quitter le club. Mais le propriétaire Frank McCourt, qui le tient en haute estime, doit encore valider son départ.
L’OM avance dans le brouillard. Depuis l’élimination subie à Bruges en Ligue des Champions (3-0), l’actualité marseillaise s’enrichit chaque jour de mauvaises nouvelles. Les Phocéens sont désormais 4es de Ligue 1 à dix points de Lens, deuxième, et ils viennent de subir une lourde défaite lors du Classique face au PSG dimanche (5-0).
Roberto De Zerbi n’a pas résisté à la catastrophe, puisque l’entraîneur italien, d’un commun accord, a quitté ses fonctions à l’aube. L’ancien entraîneur de Brighton avait été lâché par une partie de son groupe, qui ne comprenait plus certains de ses choix. Il était également apparu très marqué lors de ses apparitions médiatiques.
McCourt refuse la démission de Benatia
Ce mercredi, la crise marseillaise a pris une nouvelle ampleur, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du club. Dans le cadre d’une réunion organisée cet après-midi en interne, Medhi Benatia a effectivement annoncé aux joueurs son souhait de quitter le club. La balle est dans le camp du propriétaire Frank McCourt, qui le tient en haute estime et doit encore valider son départ. RMC Sport confirme que Benatia a proposé sa démission au boss de l’OM, mais qu’elle a été immédiatement refusée.
Arrivé en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, l’ancien international marocain avait pris de plus en plus d’importance en étant promu directeur du football en janvier 2025, s’affirmant par ailleurs comme le relais majeur du président Pablo Longoria. Son mandat, largement salué chez les supporters phocéens ces derniers mois, ne prendra pas fin dans l’immédiat, mais l’homme, qui voulait être solidaire de Roberto De Zerbi, semble très marqué.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer