OM : Medhi Benatia a annoncé aux joueurs son souhait de partir

L’OM avance dans le brouillard. Depuis l’élimination subie à Bruges en Ligue des Champions (3-0), l’actualité marseillaise s’enrichit chaque jour de mauvaises nouvelles. Les Phocéens sont désormais 4es de Ligue 1 à dix points de Lens, deuxième, et ils viennent de subir une lourde défaite lors du Classique face au PSG dimanche (5-0).

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi n’a pas résisté à la catastrophe, puisque l’entraîneur italien, d’un commun accord, a quitté ses fonctions à l’aube. L’ancien entraîneur de Brighton avait été lâché par une partie de son groupe, qui ne comprenait plus certains de ses choix. Il était également apparu très marqué lors de ses apparitions médiatiques.

La suite après cette publicité

McCourt refuse la démission de Benatia

Ce mercredi, la crise marseillaise a pris une nouvelle ampleur, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du club. Dans le cadre d’une réunion organisée cet après-midi en interne, Medhi Benatia a effectivement annoncé aux joueurs son souhait de quitter le club. La balle est dans le camp du propriétaire Frank McCourt, qui le tient en haute estime et doit encore valider son départ. RMC Sport confirme que Benatia a proposé sa démission au boss de l’OM, mais qu’elle a été immédiatement refusée.

Arrivé en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, l’ancien international marocain avait pris de plus en plus d’importance en étant promu directeur du football en janvier 2025, s’affirmant par ailleurs comme le relais majeur du président Pablo Longoria. Son mandat, largement salué chez les supporters phocéens ces derniers mois, ne prendra pas fin dans l’immédiat, mais l’homme, qui voulait être solidaire de Roberto De Zerbi, semble très marqué.