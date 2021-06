Super League : l'UEFA suspend ses poursuites

C'est un nouveau rebondissement dans le gigantesque imbroglio suscité par la Super League. Alors que les premières sanctions contre les six clubs anglais ayant participé au projet sont tombées plus tôt dans la journée, l'UEFA a publié un communiqué officiel sur la procédure disciplinaire lancée à l'encontre du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus. Ces trois clubs n'ont pas annoncé leur retrait du projet, et l'instance européenne souhaitait frapper fort. Mais cette dernière va devoir patienter avant de parvenir à ses fins.

« Suite à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA dans le cadre du projet dit " Super League ", l'Instance d'appel de l'UEFA a décidé de suspendre la procédure jusqu'à nouvel ordre, » affirme ainsi l'UEFA. Les récentes décisions prises par les tribunaux suisses sur le sujet ont sûrement calmé les ardeurs de l'institution...