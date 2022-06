France-Danemark : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L'équipe de France remet son titre en jeu ! Vainqueurs de la Ligue des Nations, les Bleus lancent cette nouvelle campagne face au Danemark, dans leur antre de Saint-Denis (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45).

En l'absence de Didier Deschamps, qui a subi un deuil familial, Guy Stéphan occupe le poste de sélectionneur face aux Danois. Il aligne un 3-5-2 au coup d'envoi. Lloris démarre dans le but, protégé par Koundé, Varane et Lucas Hernandez. Coman et Théo Hernandez évoluent en pistons, Tchouaméni et Kante dans l'axe et Griezmann un cran plus haut. Le duo Mbappé-Benzema est titularisé devant. En face, Kasper Hjulmand opte pour un 4-2-3-1, avec la paire Delaney-Hojbjerg devant la défense et un trio Wass-Eriksen-Skov Olsen en soutien du Niçois Dolberg.

Les compositions d'équipes :

France : Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Coman, Tchouaméni, Griezmann, Kanté, Théo Hernandez - Mbappé, Benzema

Danemark : Schmeichel - Andersen, Nelsson, Vestergaard, Maehle - Hojbjerg, Delaney - Wass, Eriksen, Skov Olsen - Dolberg