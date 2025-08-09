Barça : le grand objectif de Pedri pour le Ballon d’Or

Présent dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or, Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone, s’est montré ambitieux quant à ses chances d’obtenir un meilleur classement qu’en 2021, lorsqu’il avait terminé 24e. Ralenti par les blessures pendant plusieurs saisons, l’international espagnol (33 sélections, 3 buts) a de nouveau impressionné cette année en réalisant un exercice complet (59 matchs, 6 buts, 8 passes décisives) sous les ordres d’Hansi Flick.

«J’espère faire mieux que cette vingt-quatrième place (en 2021), je suis un compétiteur, a souligné le joueur de 22 ans. Je préfère laisser les gens voter et décider mais, bien sûr, si je finis dans le top 5 ou le top 10, ce sera une grande fierté et une belle récompense. (…) Le foot se joue beaucoup dans l’entrejeu. Quand une équipe domine cette zone, elle gagne plus facilement ses matches. Alors oui, pourquoi ne pas rêver de remporter le Ballon d’Or durant ma carrière ? Pour ça, il faudra avant tout réaliser une très bonne saison collective.» Interrogé sur la possibilité de gagner une Coupe du Monde en plus d’un Ballon d’Or, Pedri ne fait l’impasse sur aucun des deux sacres : «Bien sûr, j’aimerais avoir gagné les deux (dans 10 ans) ! On peut toujours rêver, non ? Par-dessus tout, j’espère être en bonne santé, entouré de ma famille et heureux de profiter à fond du football.»