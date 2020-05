OL : Jean-Michel Aulas milite pour la reprise de la D1 féminine

Depuis la décision du gouvernement de mettre fin à la saison en cours de Ligue 1, Jean-Michel Aulas se bat pour faire redémarrer le championnat. Mais pas que. Le président de l'Olympique Lyonnais souhaite également que le football féminin reprenne ses droits. Une volonté qu'il a partagée quand l'OL a saisi le Conseil d'État lundi, et ce, même si ses joueuses ont été sacrées par le comité exécutif de la FFF championnes de France pour la 14e fois de suite.

« Nous n'avons pas fêté ce titre car nous considérons qu'il est arrivé alors que le PSG était à trois points de l'Olympique Lyonnais et pouvait tout à fait nous dépasser », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Progrès. De plus, l'arrêt de la saison masculine comme féminine handicape les clubs français sur leur saison de Ligue des Champions. Wendie Renard et ses coéquipières se retrouveront en manque de rythme alors qu'elles doivent affronter le Bayern Munich en quart de finale.