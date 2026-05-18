Nantes : les grosses craintes de Louis Leroux après les incidents

Ce dimanche soir, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes a vécu une soirée particulièrement difficile face à Toulouse, avec un match définitivement arrêté dès la 22e minute, dans un contexte déjà tendu après une saison conclue par… une relégation en Ligue 2. Un scénario chaotique qui laisse désormais planer de lourdes incertitudes, notamment sur d’éventuelles sanctions sportives pour le club, et qui a immédiatement fait réagir les joueurs nantais.

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Parmi eux, Louis Leroux s’est montré particulièrement lucide et inquiet sur les conséquences de cet épisode. Le jeune milieu formé à la Jonelière n’a pas caché son pessimisme en zone mixte : « oui, c’est difficile. On a subi les choses comme tout le monde dans le stade et c’est de la déception parce que la saison a été compliquée pour tout le monde et on finit comme ça. C’est la pire des choses. Et le pire, c’est que ça va nous pénaliser forcément la saison prochaine. On a vu Saint-Etienne il y a quelques années qui a commencé avec moins 6 points (3 en réalité, ndlr), donc, on s’y attend aussi. Cela pénalise tout le monde, c’est triste mais on fait avec. » Un constat amer, renforcé par le sentiment d’une saison à l’image de cet épilogue : « cette issue, tout le monde va la regretter. »