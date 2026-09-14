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Serie A

Serie A : quatrième victoire en quatre matchs pour l’AS Roma, Côme enchaîne

Par Valentin Feuillette
1 min.
Donyell Malen @Maxppp
terminé - 18:30 Torino 0 Rome 2
terminé - 18:30 Côme 2 Parme 1

La Roma continue son sans-faute en Serie A. En déplacement sur la pelouse du Torino ce lundi soir, les hommes de Gian Piero Gasperini se sont imposés (0-2), grâce à un but de Donyell Malen à la 40e minute. L’attaquant néerlandais a encore frappé après d’une nouvelle erreur de Lucas Perri, profitant d’un ballon récupéré par Mancini puis d’une remise de Dybala pour inscrire son sixième but de la saison en championnat. Niccolò Pisilli y a été de son but en fin de match (90e+4). Solide derrière malgré plusieurs alertes, notamment une énorme occasion de Simeone à la 58e, la Louve décroche ainsi une quatrième victoire en quatre journées et poursuit son objectif de s’installer en tête du classement.

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Dans l’autre rencontre de ce duplex du lundi soir, Côme s’est également imposé à domicile face au Parma (2-1). Les hommes de Cesc Fabregas ont ouvert le score à la 23e minute grâce à Jacobo Ramón, qui a parfaitement suivi une frappe de Nico Paz pour tromper Corvi. Malgré plusieurs situations dangereuses des deux côtés, les locaux ont dû attendre la fin de rencontre pour faire le break. Kaiki a définitivement libéré le Sinigaglia à la 83e minute après une première tentative de Douvikas repoussée par le gardien parmesan. Le but pour l’honneur de David Romero ne changera rien (90e+1). Avec ce succès, Como enchaîne une troisième victoire en championnat et confirme son excellent début de saison, tandis que Parma reste toujours à la recherche de son premier succès.

Pub. le - MAJ le
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