Liga : Getafe cale contre l'Espanyol, Villarreal enchaîne face à Mallorca

Avant le duel entre le FC Barcelone et Leganés au Camp Nou, on avait droit à deux rencontres de cette 29e journée de Liga. Et Getafe, pourtant prétendant à une place en Ligue des Champions, n'a pas pu venir à bout de l'Espanyol (0-0), lanterne rouge, et ce alors que les Catalans ont joué à dix pendant presque toute la rencontre. Getafe est cinquième, l'Espanyol remonte à la dix-neuvième marche.

De son côté, Villarreal l'a emporté 1-0 face à Mallorca, et totalise ainsi sa deuxième victoire en deux matchs depuis la reprise. Carlos Bacca, servi par Samu Chukwueze, a inscrit le seul but du Sous-Marin Jaune peu après le quart d'heure de jeu (1-0, 16e). Les Insulaires auront des regrets, puisqu'Idrissu baba a notamment touché la barre deux fois. Avec ce succès, Villarreal passe huitième, alors que Mallorca reste dix-huitième, premier relégable.