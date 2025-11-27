La FFF a été victime d’un piratage et d’un vol de données de nombreux licenciés

Ce jeudi, la Fédération française de football a publié un communiqué de presse dans lequel elle révèle avoir été victime d’un vol de données. «La FFF informe que le logiciel utilisé par les clubs pour leur gestion administrative et notamment celle de leurs licenciés a été victime d’un acte de cybermalveillance et d’un vol de données. Les services de la FFF ont, dès la détection de cet accès non-autorisé par l’usage d’un compte compromis, pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données, notamment en désactivant immédiatement le compte en cause et en réinitialisant tous les mots de passe des comptes utilisateurs.»

L’instance dirigeante du football français a ajouté :« une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont été informées (ANSSI, CNIL) de cette attaque. Par ailleurs, la FFF adressera une communication aux personnes concernées dont l’e-mail était renseigné dans la base de données. Cette violation se limite uniquement aux données suivantes : nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité, l’adresse postale, l’adresse mail, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de licencié. La FFF a à cœur de protéger toutes les données qui lui sont confiées et n’a de cesse de renforcer et d’adapter ses mesures de sécurité, afin de faire face, comme de très nombreux acteurs, à la multiplicité et aux nouvelles formes de cyberattaques. Nous vous recommandons de faire preuve de la plus grande vigilance quant aux prochaines communications suspectes ou inhabituelles que vous pourriez recevoir (SMS, appel, email, etc.) émanant en apparence de la FFF, de votre Club ou d’un autre expéditeur (par exemple, vous invitant à ouvrir une pièce jointe ou à communiquer vos comptes et vos mots de passe ou des données bancaires).» Le message est passé…