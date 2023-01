AJMK Formation, la nouvelle formation au métier de recruteur sportif

Le football va au-delà du rectangle vert. Outre les joueurs, entraîneurs et autres membres du staff ou du club, il existe d’autres professions liées au ballon rond, notamment celle de recruteur sportif. Un métier de l’ombre qui nécessite des connaissances. Ce que propose d’acquérir AJMK Formation. Basée à Givors dans le Rhône, cette structure reconnue par l’Etat forme les élèves souhaitant exercer en tant que recruteur sportif. La formation est d’ailleurs dispensée par des professionnels du métier, à savoir des recruteurs ou des agents de joueurs.

Après un enseignement en présentiel de 40 heures au centre de formation et un stage de 40 heures en entreprise (fourni par AJMK Formation), où les apprentis apprendront les techniques de scouting sur des matches de L1 ou L2, la rédaction d’un rapport de match et les spécificités du métier de recruteur; ils pourront intégrer la cellule de recrutement d’un club professionnel ou amateur ou agence d’agent de joueurs. D’un montant de 3500 euros (paiement en plusieurs fois possible), cette formation est ouverte à tous. Les inscriptions se font sur candidature. Avis aux amateurs !

