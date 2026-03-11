Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique a "toujours peur"

PSG 5-2 Chelsea

Le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en 1/4 de finale de Ligue des Champions. Face à Chelsea ce soir, les Parisiens se sont imposés 5-2 et peuvent aborder la manche retour un peu plus sereinement à Stamford Bridge. Au micro de Canal+, Luis Enrique exprimait sa satisfaction après la rencontre.

«Ce qui m’a rendu le plus fier ? Un peu tout, on a eu des moments difficiles, mais l’ambiance était incroyable. On peut jouer moins bien, bien ou très bien, mais on cherche toujours à jouer, à attaquer, et c’est un très bon résultat ce soir. Si le match retour me fait peur ? Nous, les entraîneurs, on a peur tout le temps, c’est notre mentalité, on doit gagner le prochain match, mais ce sera difficile.»

