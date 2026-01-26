Menu Rechercher
Commenter 25

La Ministre des Sports au soutien de Vanessa Le Moigne

Par Josué Cassé
1 min.
Vanessa Le Moigne @Maxppp

Victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0, a.p), Vanessa Le Moigne, journaliste de la chaîne BeIN Sports, a récemment expliqué ne plus vouloir couvrir le football. Ce lundi, Marina Ferrari, la ministre des Sports, s’est fendue d’un long message pour la soutenir.

La suite après cette publicité
Marina Ferrari
Voir sur X

« Cette situation montre une chose : le chemin à parcourir reste long. Le sexisme est une violence, et elle doit être combattue avec détermination. Je tiens à exprimer mon plein soutien à Vanessa Le Moigne et à toutes les femmes journalistes confrontées à ces attaques. J’appelle les instances sportives, les diffuseurs, les plateformes numériques et les rédactions à prendre toute leur part de responsabilité à nos côtés, à protéger leurs collaboratrices et à agir concrètement contre le cyberharcèlement. L’État continuera à soutenir les actions de prévention et de sanction », peut-on notamment lire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier