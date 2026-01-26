La Ministre des Sports au soutien de Vanessa Le Moigne

Victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0, a.p), Vanessa Le Moigne, journaliste de la chaîne BeIN Sports, a récemment expliqué ne plus vouloir couvrir le football. Ce lundi, Marina Ferrari, la ministre des Sports, s’est fendue d’un long message pour la soutenir.

« Cette situation montre une chose : le chemin à parcourir reste long. Le sexisme est une violence, et elle doit être combattue avec détermination. Je tiens à exprimer mon plein soutien à Vanessa Le Moigne et à toutes les femmes journalistes confrontées à ces attaques. J’appelle les instances sportives, les diffuseurs, les plateformes numériques et les rédactions à prendre toute leur part de responsabilité à nos côtés, à protéger leurs collaboratrices et à agir concrètement contre le cyberharcèlement. L’État continuera à soutenir les actions de prévention et de sanction », peut-on notamment lire.