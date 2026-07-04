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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Maroc : le joli doublé d’Ounahi a sonné le Canada

Par Valentin Feuillette
1 min.
Azzedine Ounahi sous les couleurs du Maroc. @Maxppp
Canada 0-3 Maroc
winamax
1 5.25 N 3.40 2 1.78 bonus 100€

À la 82e minute, le Maroc fait le break face au Canada grâce à une action éclair parfaitement conclue. Sur une contre-attaque rapide, Talbi a débordé et servi Brahim Diaz, qui a centré ensuite vers Azzedine Ounahi, seul dans la surface. Le milieu marocain a ajusté sa frappe et a trompé le gardien pour inscrire le but du 2-0, s’offrant ainsi un doublé dans ce 8e de finale.

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Ce but vient récompenser la maîtrise et l’efficacité des Marocains dans cette rencontre, en punissant une équipe canadienne dépassée sur cette phase. Avec ce deuxième but, le Maroc prend une option très sérieuse sur la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, en contrôlant la fin de match.

Pub. le - MAJ le
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