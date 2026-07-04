Coupe du Monde 2026, Maroc : le joli doublé d’Ounahi a sonné le Canada

À la 82e minute, le Maroc fait le break face au Canada grâce à une action éclair parfaitement conclue. Sur une contre-attaque rapide, Talbi a débordé et servi Brahim Diaz, qui a centré ensuite vers Azzedine Ounahi, seul dans la surface. Le milieu marocain a ajusté sa frappe et a trompé le gardien pour inscrire le but du 2-0, s’offrant ainsi un doublé dans ce 8e de finale.

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Contre éclair du Maroc en fin de match, Ounahi signe le doublé et enterre les espoirs canadiens ⚽️

Le Maroc mène 2-0.



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Ce but vient récompenser la maîtrise et l’efficacité des Marocains dans cette rencontre, en punissant une équipe canadienne dépassée sur cette phase. Avec ce deuxième but, le Maroc prend une option très sérieuse sur la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, en contrôlant la fin de match.