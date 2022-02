Maxence Caqueret ne sait pas s'il jouera à l'OL la saison prochaine

La suite après cette publicité

Considéré comme l'un des gros potentiels de l'effectif lyonnais cette saison, Maxence Caqueret incarne le présent et l'avenir de l'OL. Le jeune milieu de 21 ans, en fin de contrat en juin 2023 se voit bien rester encore à Lyon pour continuer sa progression mais n'est pas encore fixé sur son avenir. C'est ce qu'il a laissé sous-entendre au micro de Canal+.

«Je ne suis pas sûr d'être lyonnais la saison prochaine, car on sait que le football ça va vite et on ne sait pas de quoi est fait demain. J'aimerais rester à Lyon. Il y a des discussions entamées avec mon entourage et le club, il n'y a pas encore d'accord, mais voilà. On verra où cela va nous mener.»