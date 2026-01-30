PSG : Luis Enrique a élaboré un plan avec Dro Fernandez

Dro Fernandez a effectué sa première hier au Parc des Princes. Bien sûr, il n’était pas sur la pelouse en compagnie de ses nouveaux coéquipiers lors du nul contre Newcastle (1-1) en Ligue des Champions, mais en tribune. L’ancien Barcelonais n’était pas qualifié pour cette rencontre néanmoins, on devrait pouvoir l’apercevoir au moins sur une feuille de match lors des barrages. Avant cela, la nouvelle recrue parisienne de ce mercato d’hiver pourrait bien connaître sa première convocation dès ce week-end face lors du déplacement à Strasbourg.

Il devrait rapidement obtenir du temps de jeu. C’est ce qu’il est venu chercher en signant chez le champion d’Europe pour 8,2 M€, là où Hansi Flick ne lui a fait confiance qu’à 5 reprises durant cette première moitié de saison. Luis Enrique lui a promis une utilisation très rapide dans sa rotation d’effectif. D’après les informations de Mundo Deportivo, ce fut l’un des arguments qui a fait mouche auprès du joueur de 18 ans, permettant de devancer la concurrence incarnée par Chelsea, Manchester City et le Borussia Dortmund.

Luis Enrique compte rapidement utiliser Dro Fernandez

L’Asturien le voit comme un grand talent, encore à polir certes, mais déjà doté de qualités permettant au PSG d’élever son niveau de jeu poussif du moment. Il compte bien utiliser sa polyvalence, ce qui lui permettra de lisser un peu la forte concurrence. Capable de jouer dans le trio du milieu de terrain, Dro Fernandez a tout de même face à lui Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz (légèrement blessé actuellement), Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Ses premiers entraînements donneront le ton à son utilisation dans cette seconde partie de saison.

Il pourra aussi se glisser parmi les joueurs offensifs, surtout si Khvicha Kvaratskhelia est blessé pour plusieurs semaines après sa grosse entorse d’hier soir. Les examens passés ces dernières heures en diront plus sur son indisponibilité. Pour sa seule titularisation de la saison (en Ligue des Champions), Fernandez avait démarré comme ailier gauche. Luis Enrique n’aura en tout cas pas peur de le lancer, comme il a pu le faire ces derniers mois avec Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, et à un degré moindre David Boly, Noham Kamara et Mathis Jangeal.