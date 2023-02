Le gros tacle de João Félix à Diego Simeone et à l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

«J’ai quitté l’Atlético parce que j’avais la tête pleine. C’était difficile de s’habituer à la façon de jouer.» En janvier dernier, quelques jours après son départ en prêt à Chelsea, João Félix avait déjà fait part de sa lassitude de l’Atlético de Madrid. Frustré par un jeu trop discipliné à son goût, et par un entraineur qui ne l’a pas ménagé sur et en dehors des terrains, le milieu offensif portugais avait besoin d’aller voir ailleurs pour se ressourcer.

Parti en prêt chez les Blues, il a tout de même pris le temps de prolonger son contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027. C’est sans doute pour mieux repartir de la capitale espagnole cet été. Rien ne dit qu’il sera conservé par Chelsea, qui a considérablement recruté durant les deux dernières fenêtres de transferts. Mais il s’y plaît déjà à en croire ses propos tenus à Eleven Sport ces dernières heures, tout en glissant un tacle à son ancien club et à son coach.

João Félix se sent plus apprécié à Chelsea

«J’ai passé 3 ans et demi à l’Atleti et je n’avais pas de chant. Ici, lors du premier match j’en avais un.» Malgré une expulsion pour son premier match, il semble aimé l’ambiance de la Premier League et du club où il évolue. Les fans l’ont tout de suite adopté faut-il croire. En 4 apparitions, il a même déjà trouvé le chemin du but à une reprise. «J’ai beaucoup plus de liberté pour pratiquer mon football, pour être au meilleur niveau et aider l’équipe» poursuit-il.

Difficile de ne pas y voir une allusion directe à ce qu’exigeait de lui Cholo Simeone. Il a d’ailleurs fait remarquer qu’on lui demandait de faire des choses bien différentes à Chelsea. «J’essaie de m’amuser sur le terrain. C’est ce que j’essaie de faire.» Si le Portugais de 23 ans vise aussi de «de gagner la Ligue des champions», lui qui a été battu en 8e de finale aller par le BvB (1-0), nul doute que ses déclarations risquent de faire du bruit à Madrid, qui s’apprête à disputer le derby contre le Real.