EdF : les Bleus défieront l’Irlande du Nord avant d’aller au Mondial

Un nouveau test attend la troupe de Didier Deschamps ! Alors que le Mondial — conjointement organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada — approche à grands pas, l’Équipe de France entre dans une phase importante de son année 2026. Par ailleurs, les coéquipiers de Kylian Mbappé accueilleront l’Irlande du Nord, le lundi 8 juin 2026 (21h10), à la Décathlon Arena de Lille.

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Après un premier match face à la Côte d’Ivoire à Nantes le jeudi 4 juin, l’Équipe de France pourra donc se mettre en jambes une seconde fois dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde. Pour rappel, ils avaient fait carton plein contre le Brésil et la Colombie avec deux victoires acquises en terre américaine.