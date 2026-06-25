Coupe du Monde 2026 : incroyables révélations sur les faux supporters entièrement payés par le Qatar

Le 13 juin dernier, le Qatar explosait de joie sur la pelouse du stade de San Francisco. Miro Muheim venait d’égaliser au bout du temps additionnel face à la Suisse (1-1). Un match nul libérateur pour une nation qui avait bouclé son Mondial 2022 avec trois défaites dans une poule composée des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Équateur. Malheureusement pour la sélection dirigée par Julen Lopetegui, ce petit exploit a accouché d’une souris.

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Un voyage tous frais payés

Laminé par le Canada à Vancouver (0-6), le Qatar s’est incliné mercredi à Seattle face à la Bosnie (1-3). Bon dernier du classement du groupe B, le pays cher à Nasser al-Khelaïfi est déjà éliminé de cette Coupe du Monde 2026. Ce qui n’est pas une surprise en soi. Cependant, le Qatar a réussi à faire parler de lui grâce à ses supporters… si l’on peut les appeler comme ça… Trois ans et demi après les rumeurs nées lors du Mondial 2022 qu’il organisait, le Qatar est à nouveau soupçonné d’avoir payé de faux supporters.

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L’enquête est signée par le Telegraph, qui dévoile qu’un « un homme qui n’a jamais assisté à un match de football en sa vie ouvre une « Fanbox », enfile son nouveau maillot, sa casquette et ses lunettes de soleil, puis brandit un drapeau rouge et blanc sur lequel est inscrit QATAR. » Cet homme a bénéficié d’un « starter pack » du bon fan qatari fourni par la fédération qatarienne (QFA). Le média anglais assure en effet que cette dernière a déployé des efforts logistiques et financiers XXL pour « nous convaincre que le Qatar est une nation passionnée par le football. » Ainsi, les dirigeants du petit pays du Golfe ont payé à des milliers de faux supporters des billets pour les matches, les vols et les chambres d’hôtel.

«La QFA leur a clairement fait comprendre qu’ils devaient se mettre dans l’ambiance en échange de leur place»

Un joli cadeau quand on sait qu’un supporter lambda débourse en moyenne entre 20 000$ et 25 000$ (entre 17 000€ et 22 000€ environ) pour suivre son équipe durant toute la compétition. La Coupe du Monde 2026 est la plus chère de l’histoire, mais pas pour le Qatar. Le Telegraph poursuit en affirmant que 24 heures avant le match décisif face à la Bosnie, environ 500 personnes qui n’auraient jamais assisté à des matches (hommes et femmes confondus) se sont rendus à l’hôtel Hyatt Regency de Seattle pour y recevoir leur billet du match, leur « fanbox » et les consignes pour se comporter comme un vrai supporter lors d’une Coupe du Monde.

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« La QFA leur a clairement fait comprendre qu’ils devaient se mettre dans l’ambiance en échange de leur place d’une valeur de 350 dollars (environ 310€) », écrit le journal qui assure que 2000 « supporters » qataris en tout auraient profité de ce package gratuit lors du match contre la Bosnie. Et ce n’est pas tout puisque le quotidien explique que des Américains et des Mexicains auraient été payés pour faire le nombre en tribune. Enfin, le Telegraph annonce qu’un quart des « fans » qataris interrogés a confié avoir reçu ces billets gratuits et n’avoir aucun lien avec l’État du Qatar. « Beaucoup d’entre nous n’avaient d’ailleurs jamais mis les pieds dans un stade », a d’ailleurs confirmé l’un de ces « supporters » au média.