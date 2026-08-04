Real Madrid : le président de l’agence de Vinícius Jr en déplacement à Londres

Alors que l’avenir de Vinícius Júnior reste toujours aussi flou au Real Madrid, un nouveau détail alimente les spéculations autour d’un possible départ. En pleine incertitude concernant sa prolongation de contrat et alors qu’Arsenal suit toujours le dossier avec attention, Michael Yormark, président de Roc Nation, l’agence qui représente l’ailier brésilien, a publié un message intrigant à son arrivée à Londres sur ses réseaux sociaux : « Londres, nous voilà… ».

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President of Roc Nation, Michael Yormark (Vini Jr.'s agent) is heading to London. 👀 pic.twitter.com/ApEW82m7Gh — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 3, 2026

Ce déplacement intervient au moment où les discussions entre le Real Madrid et le clan Vinícius Júnior sont toujours bloquées. Si la raison de ce voyage n’a pas été dévoilée, son timing n’est pas passé inaperçu. De l’autre côté de la Manche, Arsenal continue d’être présenté comme l’un des clubs les plus intéressés par l’international brésilien, qui correspond parfaitement au profil recherché par Mikel Arteta pour renforcer son attaque, surtout sur l’aile gauche.