Bundesliga : l'Union Berlin remporte le derby berlinois

L’Union Berlin (10e, 17 pts) recevait le Hertha Berlin (13e, 13 pts) ce samedi, pour le compte de la douzième journée de Bundesliga. Les locaux restaient sur un match nul face à Cologne (2-2) après leur lourde défaite contre le Bayern Munich (2-5). La Vieille Dame quant à elle avait enchaîné quatre rencontres sans défaite, dont trois victoires.

L’Union Berlin prenait rapidement les commandes de la rencontre en ouvrant le score grâce à Awoniyi (1-0), avant de doubler la mise quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Trimmel (2-0, 30e). Le score ne bougeait plus, l'Union Berlin remportait sa cinquième victoire de la saison et remontait à la cinquième place au classement avant de se déplacer à Francfort lors de la prochaine journée. Le Hertha Berlin recevra quant à lui Augsbourg.

Le classement de la Bundesliga