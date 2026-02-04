Un dirigeant portugais voit Paulo Fonseca quitter bientôt l’OL

Ce soir, l’Olympique Lyonnais accueille Laval dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur le papier, les Gones ont une énorme chance d’accéder aux quarts de la compétition et de poursuivre leur belle série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Un état de forme resplendissant dû en grande partie au travail de l’entraîneur Paulo Fonseca. Revenu sur le banc de touche après sa suspension de neuf mois, le Portugais fait des miracles au sein d’un club qui compte plus que jamais ses sous. Une réussite qui ne passe pas inaperçue au Portugal où beaucoup ne le voient pas rester chez les Gones très longtemps (Fonseca est sous contrat jusqu’en 2027). c’est en tout cas ce que pense Pedro Alves, directeur général d’Alverca (actuel 10e du classement du championnat portugais) qui a travaillé avec Fonseca au Sporting Braga.

«Paulo a été l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière, sans aucun doute. C’est une personne extraordinaire qui a une capacité hors du commun à expliquer ce qu’il attend du jeu. Nous parlons, nous confirmons, mais nous n’expliquons pas. Paulo, en plus d’enseigner, expliquait ce qu’il voulait. Son grand secret, à mon avis, c’est sa façon de travailler pendant la semaine. Les relations avec l’équipe et les explications données pendant la semaine sont quelques-uns des secrets de Paulo Fonseca qui font que tout se passe naturellement pendant le match, ce qui amène les joueurs à croire en son idée. Il ne restera pas longtemps à Lyon, pour de bonnes raisons. Avec tout le respect que je dois à Lyon, qui est l’une des grandes équipes et figure dans le top 3 en France. Paulo Fonseca, avec ce qu’il fait, avec la moyenne d’âge, avec la différence entre les renforts et le départ de joueurs importants vers de grands clubs, fait un travail extraordinaire», a-t-il déclaré dans les colonnes d’O Jogo.