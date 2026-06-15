Mercato : énorme coup de théâtre pour Marcus Rashford

Le mercato d’été 2026 a officiellement ouvert ses portes ce lundi. Pour certains, il a commencé bien avant cette date. C’est le cas d’Anthony Gordon, qui a déjà bouclé son transfert au FC Barcelone pour un montant de 70 M€. Une somme élevée pour les pensionnaires du Camp Nou, qui ont longtemps dû se serrer la ceinture. Mais cette année, ils sont prêts à faire quelques folies comme lâcher 100 M€ pour Julian Alvaréz. Dans le même temps, Joan Laporta et ses équipes ont refusé de payer à Manchester United l’option d’achat de 30 M€ de Marcus Rashford.

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Durant des semaines, ils ont tenté de faire baisser le prix de l’Anglais, prêté cette saison en Catalogne. Utilisé à 49 reprises toutes compétitions confondues par Hansi Flick, il a été titularisé 26 fois. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, les chiffres sont plutôt corrects. Il a marqué 14 buts et il a délivré 14 passes décisives sous le maillot blaugrana. Mais cela n’a pas été suffisant pour que les Culés acceptent de lever son option d’achat sans broncher et négocier. Cela a tendu les Red Devils, qui n’ont pas manqué le transfert de Gordon pour un énorme montant et qui ont repoussé l’offre ridicule de 15 M€ du Barça pour leur joueur.

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Un retour à MU ?

Dans le clan Rashford, la déception est également de mise. D’ailleurs, il y a quelques jours, l’attaquant a enlevé la mention joueur du FC Barcelone de ses réseaux sociaux. Il a aussi changé de photo de profil et remplacé le cliché de lui sous le maillot blaugranas par une photo de lui avec l’Angleterre. Un geste fort de la part du joueur, qui ne reviendra pas à Barcelone selon AS. Toujours sous contrat avec Manchester United, Rashford va donc devoir trouver un nouveau point de chute. A moins d’un étonnant retournement de situation, que personne n’avait vu venir.

Selon The Sun, un retour à MU n’est pas écarté. Ainsi, on apprend que Michael Carrick, qui a été conforté en tant qu’entraîneur, ne ferme pas la porte à un retour de Rashford la saison qui arrive. Le coach a sondé des membres du club et des dirigeants pour évoquer cette possibilité, pour laquelle il a reçu des avis positifs. De plus, il est en contact avec le joueur avec lequel il échange. Carrick, qui lui a fait savoir qu’il serait ravi de pouvoir compter sur lui, avance donc ses pions. De son côté, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 était agacé lors de son départ du club. Un retour n’est donc pas impossible sous certaines conditions. D’autant qu’en cas de départ, il faudrait trouver un club qui paye ce que MU et le joueur réclament en indemnités de transfert et en salaire.