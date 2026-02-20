Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Brest-OM : la joie du héros Ludovic Ajorque

Par Josué Cassé
1 min.
Ludovic Ajorque @Maxppp
Brest 2-0 Marseille

Auteur d’un sublime doublé, ce vendredi soir, lors de la victoire de Brest contre l’OM (2-0), Ludovic Ajorque, élu homme du match par la rédaction FM, savourait logiquement au coup de sifflet final. «On voulait absolument continuer à avancer, on a fait un match parfait, on marque 2 buts, on n’en prend pas face à une grosse équipe de Marseille. Le coach nous a demandé d’être agressifs, on restait sur un match nul à domicile contre Lorient où on avait fait à peu près la même prestation», a tout d’abord analysé l’attaquant brestois au micro de L1+.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «on joue les uns pour les autres, on est un groupe, ça s’est vu je pense l’année dernière en Ligue des Champions, on n’avait pas le plus gros budget et on a tout fait pour représenter la France en jouant avec le coeur, je pense que ce sont les valeurs qu’il y a ici à Brest, tant qu’on voyagera avec ces valeurs je pense qu’on pourra faire des résultats».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Ludovic Ajorque

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Ludovic Ajorque Ludovic Ajorque
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier