Brest-OM : la joie du héros Ludovic Ajorque

Auteur d’un sublime doublé, ce vendredi soir, lors de la victoire de Brest contre l’OM (2-0), Ludovic Ajorque, élu homme du match par la rédaction FM, savourait logiquement au coup de sifflet final. «On voulait absolument continuer à avancer, on a fait un match parfait, on marque 2 buts, on n’en prend pas face à une grosse équipe de Marseille. Le coach nous a demandé d’être agressifs, on restait sur un match nul à domicile contre Lorient où on avait fait à peu près la même prestation», a tout d’abord analysé l’attaquant brestois au micro de L1+.

Et d’ajouter : «on joue les uns pour les autres, on est un groupe, ça s’est vu je pense l’année dernière en Ligue des Champions, on n’avait pas le plus gros budget et on a tout fait pour représenter la France en jouant avec le coeur, je pense que ce sont les valeurs qu’il y a ici à Brest, tant qu’on voyagera avec ces valeurs je pense qu’on pourra faire des résultats».