Cinq gros clubs ont recalé Neymar

La suite après cette publicité

Neymar (31 ans) va rejoindre l’Arabie saoudite cet été. Le Brésilien va défendre les couleurs d’Al-Hilal, lui qui souhaitait et souhaite encore retourner au FC Barcelone à l’avenir. Mais les Culés, limités financièrement, n’ont pas pu le rapatrier. D’autant que son cas ne faisait pas l’unanimité.

Ce mardi, The Independent révèle que le clan Neymar a tâté le terrain auprès de cinq autres clubs cet été. Le média anglais cite ainsi Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City. Mais tous ont refusé en raison de son salaire et du prix élevé de son transfert. Il n’entrait pas non plus dans les plans de plusieurs entraîneurs.