PSG - FC Barcelone : les notes du match

6 jours après sa victoire prestigieuse sur la pelouse de Manchester City, le PSG enchaînait avec un second choc en Ligue des Champions. Il s’agissait même de l’affiche que le monde du football attendait face au FC Barcelone de Lamine Yamal et Raphinha, irrésistible en ce début de saison, aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions. Le club de la capitale affiche une forme plus irrégulière mais a l’avantage d’avoir l’expérience de la victoire et sans doute un peu plus de références face aux adversaires de premier plan. Preuve de la confiance que donne Luis Enrique à son groupe, il confiait à Lucas Hernandez (une première en C1 depuis deux ans) la mission très risquée de contrôler Lamine Yamal, en l’absence de Nuno Mendes. Un choix qui s’est longtemps avéré payant.

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Dans ce onze classique où Kvaratskhelia trouvait le poteau dès la 2e minute, le PSG réalisait une excellente entame de match. Dembélé et Doué n’étaient pas loin non plus de concrétiser (5e), avant un léger mieux du Barça entre une situation chaude de Gordon (10e) et une frappe dangereuse d’Olmo (14e). Safonov a eu son lot d’arrêts à effectuer aussi devant Raphinha, qui venait d’éliminer Pacho dans la surface (20e). Cette soirée partait fort et même les sorties sur blessure de Dembélé (cuisse gauche, 19e) et de Dani Olmo (coup, 27e) n’altéraient pas son intensité. L’entrant Ferran Torres se mettait tout de suite au diapason avec un premier échec face à Garcia sur une remise intelligente de Neves (25e). Le double champion d’Europe prenait doucement l’ascendant en cette fin de première période que Désiré Doué finissait par récompenser.

Lucas Hernandez épatant

Avant le numéro de l’ancien Rennais, auteur d’une frappe canon devant la surface après une série de crochets supersoniques (1-0, 38e), il y avait déjà cette énorme triple occasion signée Torres, Hakimi et Ruiz, qui ont vu leurs tentatives repoussées par Garcia, deux fois, et Pedri (29e). Kvaratskhelia mettait encore à contribution le portier barcelonais (45e) pour mettre fin à une première période que Lamine Yamal a traversé comme un fantôme, harcelé par un épatant Hernandez. Seul Fermin, entré à la place d’Olmo, avait fait vivre une frayeur à la défense, tout juste sauvée par un immense sacrifice de Pacho (41e). Les Parisiens revenaient en seconde période avec les meilleures intentions et ont eu une très grosse opportunité par Hakimi, qui perdait son duel face à Garcia après un ballon parfait de Doué (51e).

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En difficultés, le Barça était malgré tout en vie et sur une occasion en apparence anodine, Xavi Espart échappait à la vigilance d’Hernandez et de Kvara pour égaliser en force (1-1, 55e). Dans la foulée, Marquinhos (cuisse) et le Géorgien (genou) se blessaient, sans doute gravement pour ce dernier (58e). Zabarnyi et Akliouche faisaient leur entrée, au même titre que Rodri, Gavi et Adeyemi côté Barça. Les Culés affichaient un meilleur physique à cet instant, confirmé par le regain de forme de Yamal (65e, 69e). Il fallait d’ailleurs un bon Safonov devant Gavi (61e). Mais ce PSG a de la ressource et continuait à livrer son jeu tout en faisant le dos rond. Sur un débordement d’Hakimi, Torres trouvait le poteau (71e) et sur le corner suivant, tiré par Doué, Hernandez s’élevait plus haut que Gordon pour redonner l’avantage à son équipe (2-1, 72e).

Le PSG a fini fort

Déjà auteur d’un excellent match, le champion du monde 2018 achevait sa mission sur les rotules mais avec le sentiment du travail (très) bien fait. Son remplaçant ne peut pas en dire autant. Sur son premier ballon défensif, Zaïre-Emery n’écartait pas suffisamment sa tête et ne parvint jamais à rattraper son temps de retard sur Lamine Yamal, qui égalisait à bout portant (2-2, 79e). L’irrationnel s’était déjà emparé de cette rencontre. A peine touché, le PSG reprenait les devants par Vitinha dont la frappe limpide aux vingt mètres ne laissait aucune chance à Garcia (3-2, 81e). Cette fois, le Barça ne revenait pas, et encaissait même un dernier but de Ruiz, oublié par Cancelo au second poteau sur ce centre d’Hakimi (4-2, 86e). Dans la joie du Parc des Princes, le PSG signe un second succès devant une équipe 5 étoiles, fait tomber les Blaugranas pour la première fois de la saison, et prend la tête de cette phase de ligue.

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L’homme du match : L. Hernandez (8) : tous les regards étaient tournés vers lui, préféré à Lucas Digne pour pallier le forfait de Nuno Mendes. Et le défi était immense : contenir un Lamine Yamal intenable depuis le début de saison. Le Français a pourtant parfaitement répondu présent, en imposant son impact et son sens du duel à Raphinha également. Bien placé pour repousser le Brésilien à la 17e, il a récidivé sept minutes plus tard avant de signer un retour remarquable devant Espart à la 34e. Franchement au niveau ce soir, il a encore mis Lamine Yamal dans sa poche à la 53e. Il a fait faute sur l’Espagnol après un petit pont quelques minutes plus tard. Mieux encore, il s’est transformé en buteur : sur un corner de Doué, il est venu crucifier Joan Garcia pour le but du 2-1 (72e). Un match de patron, que Zinédine Zidane a forcément observé. Il a été remplacé par Warren Zaïre-Emery à la 77e. L’entrant n’a rien pu faire face à Lamine Yamal sur le but du 2-2, coupable…

Paris Saint-Germain

- Safonov (4,5) : une première période particulièrement tranquille pour le portier russe, rarement sollicité et jamais réellement mis en difficulté. À l’aise dans la relance, il a toutefois joué avec davantage de prudence qu’en Ligue 1, n’hésitant pas à allonger le jeu à plusieurs reprises. Une gestion sobre, sans prise de risque inutile, dans un premier acte où il n’a pratiquement rien eu à faire. Il a bien capté une remise trop facile de Raphinha (52e). Mais face à Xavi Espart, Safonov n’a pas réussi à s’interposer, malgré un angle fermé (1-1, 54e), avant enfin de s’imposer devant Gavi à la 61e. Sur un pointu à bout portant de Lamine Yamal, Safonov n’a rien pu faire (79e). Peu rassurant.

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- L. Hernandez (8) : voir ci-dessus.

- Pacho (7) : encore une démonstration de solidité de la part de l’Équatorien. Vigilant face aux déplacements de Pedri, il a coupé court à une incursion de l’Espagnol dans la surface dès la 6e minute. Sa lecture du jeu lui a permis d’intercepter une passe dangereuse de Gordon à la 31e. Et quand le danger s’est rapproché du but parisien, il a fait parler son courage en se jetant devant Fermín pour empêcher l’égalisation, quitte à prendre un coup de crampons à la tête. Pacho a encore subi un gros coup au visage de Gavi (66e). Il a encore gagné son duel face à Gordon à la 83e minute. Solide comme toujours.

- Marquinhos (7) : le capitaine parisien a livré une première période d’une grande maîtrise. Autoritaire dans les duels, il a éteint Gordon dès la 11e minute et affiché une lecture du jeu particulièrement affûtée pour couper les offensives barcelonaises. Au-delà de ses interventions, le Brésilien a également joué son rôle de patron dans l’organisation défensive, en maintenant une ligne cohérente et en anticipant les mouvements adverses. Encore une superbe intervention de Marquinhos à la 50e devant Gordon. Irréprochable ce soir. Il a ressenti une gêne à la 57e, et a été remplacé directement par Illya Zabarnyi.

- Hakimi (6) : une entame très inquiétante pour le Marocain, qui a multiplié les approximations techniques et offert des situations évitables au Barça. Sa perte de balle dans une zone dangereuse dès la 5e minute aurait pu coûter cher, et sa nouvelle erreur à la 8e n’a rien arrangé. Trois minutes plus tard, il perdait encore un ballon bêtement. Il est monté d’un cran au fil de la rencontre, à l’image de sa passe décisive pour Ruiz à la 86e. Un match à deux visages.

- Vitinha (7) : installé en pointe basse du milieu parisien, le Portugais a manqué d’inspiration dans les dix premières minutes, avec une transversale mal ajustée à la 9e. Mais réduire son match à ces approximations serait injuste. Malgré un déficit de puissance physique, il a envoyé Dani Olmo dans les airs sur un duel à l’épaule, avant de se distinguer par un retour défensif particulièrement généreux à la 27e. De partout sur le terrain ce soir, Vitinha a envoyé une frappe parfaite pour remettre le PSG devant au score à la 81e (3-2).

- João Neves (6) : préféré à Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, Neves a immédiatement affiché ses intentions. Dès la 35e seconde, il a signé une récupération rugueuse, avant de remettre ça à la 2e minute. Une entrée dans le match pleine d’agressivité et de détermination, avec cette capacité à aller chercher le ballon qui fait sa force. Il a été très généreux comme toujours dans les efforts, à l’image de son geste à la 75e.

- Fabián Ruiz (7) : longtemps précieux au cœur du jeu, l’Espagnol a d’abord assumé son rôle de plaque tournante avec justesse, au point de passer tout près d’ouvrir le score à la 26e minute. Mais son influence s’est progressivement étiolée. Il a perdu en précision et multiplié les transmissions ratées, d’abord vers Hakimi, puis vers Kvaratskhelia à la 37e. Son tir complètement dévissé du pied gauche à la 45e a symbolisé cette baisse de régime. Sur un service magique de Doué (50e), il a manqué l’occasion du break. Mais il a crucifié le Barça en fin de match : sur un centre parfait d’Achraf Hakimi, Ruiz a inscrit le but du 4-2 (86e).

- Kvaratskhelia (6) : dans le dur ces derniers temps, le Géorgien a rapidement démontré toutes ses qualités ce soir. Dès la 2e minute, il a trouvé le poteau de Joan García, avant de mettre Bernal en difficulté en glissant le ballon entre ses jambes pour obtenir une faute. En jambes, inspiré dans ses prises de balle, il a ensuite tenté sa frappe enroulée habituelle à la 30e, sans suffisamment rabattre le ballon. Mais c’est aussi dans le travail défensif qu’il a brillé, avec un retour impressionnant à la 33e après avoir traversé une grande partie du terrain. Sur une longue course défensive, "Kvara" est resté au sol et s’est plaint du genou. Il a été remplacé par Maghnes Akliouche à la 59e. L’ancien de l’ASM est resté trop discret dans l’ensemble.

- Doué (7,5) : aligné à droite du trio offensif, déjà buteur face à City, le jeune Parisien a encore fait parler son talent. Après avoir buté sur Joan García dès la 4e minute, il a effacé Cancelo d’un crochet pour provoquer le premier avertissement de la rencontre. Mais c’est surtout son inspiration à la 38e qui a fait la différence : une frappe déclenchée de l’extérieur de la surface, passée entre trois Barcelonais, pour donner l’avantage au PSG (1-0). Son centre parfait devant le but à la 45e+2 aurait même pu offrir une nouvelle occasion, mais Hakimi n’a pas réussi à le reprendre. Il a encore offert un caviar à Ruiz à la 51e. Dans tous les bons coups, il a été décisif sur un corner parfait pour Lucas Hernandez. Il a été remplacé par Senny Mayulu à la 78e.

- Dembélé (non noté) : c’est sa compétition, lui qui avait été excellent face à Manchester City la semaine dernière, mais sa soirée a tourné court ce soir. Malgré quelques tentatives dans les premières minutes, le Français s’est claqué derrière la cuisse gauche à la 19e minute et n’a pas pu continuer. L’ancien du Barça a été remplacé par un autre ex-Barcelonais, Ferran Torres (4). Le meilleur buteur parisien cette saison avait pourtant failli ouvrir le score à bout portant à la 24e, mais il a buté sur Joan García. Très discret, il n’a réussi à contrôler une longue passe en profondeur à la 63e. Enfin trouvé, Ferran a buté sur le poteau sur un centre d’Hakimi à la 70e. Une entrée timide.

FC Barcelone

- Joan Garcia (6) : si le Barça est resté en vie, c’est grâce à lui. Dès les premières minutes du match, il a fait plusieurs interventions pas forcément si difficiles, mais où il fallait répondre pour éviter un scénario catastrophe. Sa première belle parade intervient à la 25e, devant Ferran Torres, évitant l’ouverture du score parisienne (25e), et derrière, il a enchaîné. Il a récidivé sur son ancien coéquipier quelques minutes plus tard, puis sur une frappe de Fabian (29e). Il a sorti une belle tentative lointaine de Kvara (44e). Au retour des vestiaires, il a continué d’être décisif, avec un arrêt sur Hakimi qui a empêché le break (50e). Même s’il est vrai qu’il en encaisse quatre, il ne peut pas être tenu pour responsable de la défaite.

- Espart (7,5) : habituellement utilisé à gauche cette saison, le jeune produit de La Masia était positionné à droite ce soir, son poste naturel. Un grand test pour lui, qui a encore une expérience assez limitée au plus haut niveau. Et il n’a pas été ridicule pour son baptême du feu, loin de là, avec de sacrés clients face à lui. Il a ainsi été très bon défensivement, remportant beaucoup de duels face à Kvara, et n’a que très peu été pris à défaut. Mieux, il a même égalisé, avec un long rush dans le dos de la défense et une belle finition devant Safonov (55e). Plein de confiance en deuxième période, on l’a vu beaucoup participer au jeu et se projeter vers l’avant, sans délaisser les tâches défensives. Belle carte de présentation en Europe. Remplacé par Baldé (74e), qui s’est positionné à gauche.

- Cubarsi (4,5) : le patron de la défense catalane - ce qui est un peu paradoxal vu son jeune âge - a livré une prestation honnête. On l’a vu dézoner assez régulièrement et sortir de sa surface pour faire des interventions intelligentes. Comme souvent, difficile de juger les prestations individuelles des défenseurs barcelonais, puisque le problème reste principalement collectif. Sur certaines actions, Cubarsi était donc à la limite, ou dans des situations d’infériorité numérique où il n’a rien pu faire. Le jeune catalan a comme d’habitude aussi été bon dans la relance, avec quelques ballons bien sentis pour les joueurs positionnés plus haut sur le terrain.

- Gerard Martin (4) : il était incertain pour ce match, et était problablement un peu diminué. Le défenseur central barcelonais a rendu une copie correcte, dans ce contexte toujours assez difficile de ligne défensive assez haute exigée par Flick, qui expose beaucoup les joueurs de l’arrière-garde. Il a remporté plusieurs duels, et a globalement été fiable, avec 8 ballons récupérés, malgré quelques petites approximations.

- Cancelo (3,5) : il faisait partie des Barcelonais les plus expérimentés au plus haut niveau ce soir, et Flick comptait sur lui pour stopper Désiré Doué, ce qui s’annonçait compliqué. Conditionné par un jaune dès le quart d’heure de jeu, le Portugais a cependant relativement bien tenu face au Français. Habituellement très tranchant sur le plan offensif, l’ancien de l’Inter et de City a été un peu plus discret que d’habitude dans ce volet, sûrement en raison de consignes afin de ne pas se découvrir face à des Parisiens efficaces en transition rapide. Quand il est monté, il n’a pas été très adroit. Il a terminé le match côté droit, et a été pris dans son dos par Fabian Ruiz sur le quatrième.

- Bernal (5) : aligné en lieu et place de Rodri, le jeune formé à La Masia n’a logiquement pas vraiment comblé le vide laissé par son aîné. Il faut d’abord noter son très bon match sans ballon, puisqu’il a coupé, par ses déplacements, des lignes de passe assez régulièrement, et son pressing sur les milieux parisiens aura été assez efficace. Mais avec le cuir, il a été assez peu inspiré. Un peu lent, ralentissant le jeu du Barça, et jouant la plupart du temps la facilité. Pas un mauvais match, mais on a senti qu’il a encore certaines limites pour ce niveau. Rodri a pris sa place à la 60e, et le champion du monde 2026 devait aider son équipe à avoir un peu plus de contrôle et de maîtrise, ce qu’il n’a pas forcément réussi. On n’a clairement pas vu le Rodri de ce début de saison, et encore moins celui du dernier Mondial remporté par la Roja.

- Pedri (6) : surnommé The Weekend par ses détracteurs pour sa difficulté à briller en Ligue des Champions malgré de belles prestations en Liga, le Canarien a été à la hauteur de l’enjeu. Il a très mal commencé le match, avec plusieurs pertes de balle devant sa surface qui ont offert des occasions au Paris Saint-Germain. Mais il s’est vite ressaisi, prenant le jeu barcelonais à son compte. Il a été assez influent, distribuant bien les ballons, sans commettre de nouvelles erreurs. L’ancien de Las Palmas a aussi abattu un travail défensif conséquent. Flick l’a remplacé à l’heure de jeu pour faire entrer Gavi, qui a manqué une belle occasion d’entrée. Il n’aura pas vraiment pesé dans le match et son équipe en aura souffert.

- Olmo (non-noté) : préféré à Fermin Lopez par Hansi Flick, l’international espagnol a été assez brouillon et peu influent dans le jeu. Une frappe proche du poteau gauche de Safonov (13e) tout de même, mais pas grand-chose d’autre à signaler, avant d’être remplacé par Fermin Lopez (5) en raison d’une blessure. Il a vite utilisé sa facilité à se projeter vers l’avant, à l’image de son mano a mano avec Safonov, sur lequel il aurait dû faire mieux pour permettre aux siens d’égaliser (39e). Il a réussi à créer des situations chaudes, avec son volume de jeu toujours aussi intéressant, et c’est lui qui lance à merveille Espart sur le but de l’égalisation catalane (55e). Trop léger défensivement cependant.

- Lamine Yamal (4) : très attendu ce soir, il a déçu, et pas qu’un peu. Dès le début du match, on ne le voyait pas vraiment, avec un jeu qui passait surtout par le flanc gauche. Quelques fulgurances, mais rien de bien transcendant, bien tenu par Lucas Hernandez que peu de monde attendait à ce niveau. Pire, le numéro 10 blaugrana s’est raté dans sa transmission sur le but de Doué, donnant le ballon au PSG dans une zone dangereuse du terrain (38e). Une erreur qui l’a touché, puisqu’il a eu du mal à s’en remettre, perdant de nouveaux ballons. Un peu de mieux en deuxième période, et on le sait, il n’a pas besoin de 5000 occasions pour faire la différence. Côté droit, il a battu WZE et s’en est allé placer un pointu sous la barre de Safonov pour égaliser (79e). De quoi maquiller un peu un match très loin de ses standards habituels, et qui rehausse un peu une note qui aurait probablement été la pire de son équipe s’il n’avait pas marqué.

- Raphinha (3,5) : prestation assez moyenne de l’attaquant de pointe barcelonais, qui retrouvait le onze titulaire. Très rapidement, l’attaquant brésilien, qui a eu des pépins physiques dernièrement, a voulu faire mal à la défense parisienne. Il a par exemple mystifié Pacho, avant de buter sur Safonov (20e), et il aura été assez bon dans cette capacité à se démarquer et à recevoir des ballons dans des positions intéressantes dans les derniers mètres. Il a cependant été assez maladroit sur l’ensemble du match, à l’image de cette frappe complètement dévissée après un bon ballon d’Espart. Remplacé par Adeyemi (60e), qui n’aura pas vraiment eu beaucoup d’opportunités de se montrer.

- Gordon (4) : l’Anglais a alterné le bon et le moins bon. Très participatif, il a toujours su surgir au bon moment sur son flanc gauche, étant à l’origine de plusieurs situations dangereuses. Intelligent, il a su alterner jeu dos au but et face à face avec ses vis-à-vis, et a été assez difficile à marquer pour les défenseurs parisiens. Cependant, il a aussi souvent fait le mauvais choix dans le dernier geste, ce qui gâche un peu ses efforts intéressants, et qui coûte cher dans des matchs de ce niveau. Il est aussi battu par Lucas Hernandez au corner sur le deuxième but parisien (72e). Doit mieux faire.