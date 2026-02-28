Diego Costa : « fils de p***, c’est un menteur »

Invité sur le podcast "El camino de Mario" animé par Mario Suárez, Diego Costa (37 ans) est revenu sans filtre sur les moments les plus marquants de sa carrière. Son passage à l’Atlético de Madrid a notamment été détaillé durant l’entretien. L’attaquant hispano-brésilien n’a d’ailleurs pas oublié son expulsion au Camp Nou face au FC Barcelone, lorsqu’il avait été sanctionné de huit matchs en Liga après un carton rouge infligé par Jesús Gil Manzano pour insultes présumées en 2019. Dans le rapport arbitral, Manzano affirmait que l’attaquant s’était adressé à lui en des termes grossiers : *« je ch** sur ta p**** de mère ». Une version que le joueur conteste brutalement.

La suite après cette publicité

*« Fils de p**, c’est un menteur. C’était un mensonge qu’il a dit. J’ai demandé l’enregistrement. Combien de fois ai-je entendu Messi dire ça aux arbitres ? Il m’a mis 8 matchs, ce sont de mauvaises personnes », a-t-il déclaré dans le podcast. Fidèle à son image, le numéro 9 a également évoqué ses duels électriques face aux défenseurs du Real Madrid, en particulier avec Sergio Ramos et Pepe. « C’était des vrais chiens ». Puis, l’ancien Colchoneros a notamment admis qu’il aimait provoquer ce type d’affrontements rugueux, regrettant presque que les défenseurs catalans ne le cherchaient pas autant que leurs rivaux madrilènes.