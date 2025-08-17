Un cador de Serie A veut doubler l’OM pour Edon Zhegrova !

Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active sur le marché des transferts. Aspirant à gêner le PSG en championnat malgré la défaite initiale à Rennes (1-0), le club de la Canebière est toujours à la recherche d’éléments pour passer à la vitesse supérieure. Après avoir recruté Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao ou encore CJ Egan-Riley, les Marseillais comptent bien travailler jusqu’à la fin de l’été pour continuer de se renforcer et réaliser une grande saison. En ce sens, les dirigeants phocéens ont déjà ciblé les chantiers prioritaires pour y parvenir.

En défense, le profil de Joel Ordonez est suivi depuis de longues semaines et les négociations se poursuivent entre Bruges et l’OM alors que le joueur souhaite rejoindre le sud de la France. En attaque, Marseille a jeté son dévolu sur Edon Zhegrova. Enclin à un départ du LOSC à un an de la fin de son contrat, l’ailier kosovar est emballé à l’idée de rejoindre les Bouches-du-Rhône. Encore une fois, les négociations patinent car Marseille est dans l’incapacité d’offrir un spot d’extra-communautaire au virtuose nordiste comme nous vous l’expliquions ces derniers jours.

Edon Zhegrova est pisté par la Juventus Turin

Pour autant, à force de ne pas avancer dans ce dossier, les Phocéens s’exposent à l’arrivée d’autres courtisans dans ce dossier épineux. Et à en croire les dernières informations de Fabrizio Romano, la Juventus Turin s’est lancé dans le dossier Zhegrova. Ayant besoin d’un joueur pour alimenter son couloir droit après le départ de…Timothy Weah à Marseille, la Vieille Dame a coché le nom de l’attaquant de 26 ans à en croire les informations du journaliste italien. Pour le moment, les Piémontais n’ont pris que de simples renseignements.

Mais Zhegrova fait clairement partie des options explorées par les Turinois d’ici à la fin du mercato et une offensive transalpine n’est clairement pas à exclure dans les prochains jours. Il y a quelques jours, Olivier Létang, le président du LOSC, fermait pourtant la porte au joueur dont le contrat expire en juin prochain dans le Nord. Marseille, Lille ou la Juventus Turin, la fin de l’été d’Edon Zhegrova s’annonce pour le moins incertaine…