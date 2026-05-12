Kylian Mbappé répond à Jordan Bardella

Kylian Mbappé s’était déjà exprimé face à la montée du Rassemblement National lors des élections législatives en 2024. Depuis, le leader du RN, Jordan Bardella, avait répliqué en taclant le capitaine des Bleus ainsi que les autres Bleus ayant appelé à faire barrage contre le parti d’extrême droite. «Je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d’argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1450 ou 1500 euros par mois et qui ont du mal à gérer les fins de mois».

La suite après cette publicité

Depuis, Mbappé a été relancé sur le sujet et voici sa réponse. «Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde», a-t-il confié dans un entretien à Vanity Fair.