FIFA-The Best 2023 : Lionel Scaloni vole au secours de Lionel Messi

Ils ont écrit l’histoire de l’Argentine en décembre 2022. Au terme d’une belle épopée et d’une finale haletante contre l’équipe de France, l’Argentine a glané une troisième étoile de Coupe du monde au Qatar. La première pour Lionel Messi qui, après l’échec cuisant en 2014, a enfin pu remporter le seul titre qui manquait à sa collection impressionnante. En plus de ce trophée qui en valait sûrement 20 autres dans sa tête, la Pulga a également remporté un huitième Ballon d’Or en octobre dernier. Déjà contestée, la polémique liée à cette distinction n’est rien à côté de celle du trophée The Best qui a provoqué un véritable tollé. Récompensant les meilleurs joueurs sur l’année 2023, Lionel Messi a hérité de ce trophée alors qu’il n’aura pas brillé avec le PSG et que ses quelques mois à l’Inter Miami ne valent pas plusieurs mois de compétition en Europe.

Cette récompense, en partie décernée suite aux votes des joueurs, a donc été utilisée sur les réseaux sociaux pour railler l’ancien du Barça, considéré par certains comme le joueur le plus protégé de l’histoire. En parlant de protection, c’est Lionel Scaloni, son sélectionneur avec l’Argentine, qui est monté au créneau ce samedi pour défendre son protégé : «je pense que le débat va au-delà du football, je ne pense pas qu’il y ait un débat entre le joueur ou l’entraîneur sur la raison pour laquelle ils ont gagné. Si Haaland ou Mbappé l’avaient gagné, cela aurait aussi été bien. C’est une affaire de médias. Il est étrange de débattre des raisons pour lesquelles Messi a gagné lorsque les footballeurs votent.» Le débat est clos.