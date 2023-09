Real Madrid : Luka Modric explique pourquoi il a recalé l’Arabie saoudite

Du haut de ses 37 ans, Luka Modric est toujours un joueur important du Real Madrid. L’international croate se balade toujours autant sur les pelouses de Liga et de Ligue des Champions. Et s’il a décidé de prolonger d’un an cet été, il aurait pu partir en Arabie saoudite qui le convoitait. Mais pas question pour lui de quitter son club malgré l’offre XXL des Saoudiens.

«Pourquoi avoir refusé l’Arabie saoudite ? Je ne peux que répéter la réponse à la question précédente. Je suis heureux et épanoui au Real, et même si c’est le cas, je ne pense pas à d’autres options. Je n’ai pas non plus besoin de booster mon ego avec ces histoires d’offres importantes. Je veux juste profiter de chaque instant du football et du Real, et je ne me fixe aucune limite. Je n’ai pas peur pour moi, car j’ai traversé diverses épreuves difficiles dans ma vie, mais je suis bien conscient que ce sera un ajustement très exigeant», a-t-il confié au média croate Sportske.