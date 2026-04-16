Ligue des Champions
LdC : Michael Olise élu joueur de la semaine
1 min.
@Maxppp
Une récompense individuelle de plus pour Michael Olise. Déjà élu homme du match face au Real Madrid par l’UEFA ce mercredi avec notamment son but en toute fin de rencontre, le Français vient d’être nommé joueur de la semaine par l’UEFA ce jeudi.
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UEFA Champions League @ChampionsLeague – 15:30
1st: Michael OliseVoir sur X
2nd: Ousmane Dembélé
3rd: Martin Zubimendi
4th: Dani Olmo
Olise claims Player of the Week! 👏
@PlayStationEU | #UCLPOTW
2nd: Ousmane Dembélé
3rd: Martin Zubimendi
4th: Dani Olmo
Olise claims Player of the Week! 👏
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Il est classé premier et devance Ousmane Dembélé, Martin Zubimendi et Dani Olmo dans ce classement. Une distinction évidemment symbolique pour l’international français, qui recroisera le PSG dans quelques semaines pour les demi-finales de la C1.
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