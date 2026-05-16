Barça : Marc-André ter Stegen dans le viseur d’un club historique

L’Ajax Amsterdam s’active déjà en vue du prochain mercato et aurait coché plusieurs profils pour renforcer son poste de gardien. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club néerlandais, en quête d’un portier expérimenté, a établi une short-list où figurent notamment Marc-André ter Stegen, gardien historique appartenant au FC Barcelone et actuellement prêté à Gérone. Une piste sérieuse qui confirme la volonté de l’Ajax de miser sur un profil expérimenté pour sécuriser leur cage la saison prochaine.

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Dans ce contexte, Marc-André ter Stegen apparaît comme une option crédible. En difficulté pour retrouver une place stable en Catalogne et confronté à une forte concurrence, l’international allemand (44 sélections) pourrait être poussé vers un départ définitif cet été. Sous contrat avec le Barça et doté d’une expérience considérable au plus haut niveau, il représente un candidat idéal pour l’Ajax, qui espère profiter de cette situation pour attirer un gardien de référence. Affaire à suivre…