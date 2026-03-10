Atlético : Antoine Griezmann confirme qu’il va rester

C’était déjà plus ou moins su de tout le monde - le directeur sportif colchonero Mateu Alemany l’avait déjà évoqué - mais il fallait attendre la confirmation du principal concerné. Ce mardi, après la victoire de l’Atlético contre Tottenham (5-2), Antoine Griezmann a confirmé qu’il allait bien rester à Madrid, alors que certaines rumeurs évoquaient un possible départ dès maintenant pour Orlando (MLS).

« Oui (je reste), je suis très bien ici, je profite de ces moments. Je pense que ce que je fais sur le terrain, ça en dit long sur mon engagement avec le club. L’idée, c’est d’arriver jusqu’à la finale. Je veux déjà jouer la finale de Copa del Rey avec l’Atlético (contre la Real Sociedad en avril, NDLR) et ensuite, tout ce qui est possible », a indiqué le Français, auteur d’un gros match contre les Spurs avec un but à la clé. C’est plutôt clair.