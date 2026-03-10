Menu Rechercher
Commenter
Liga

Atlético : Antoine Griezmann confirme qu’il va rester

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp

C’était déjà plus ou moins su de tout le monde - le directeur sportif colchonero Mateu Alemany l’avait déjà évoqué - mais il fallait attendre la confirmation du principal concerné. Ce mardi, après la victoire de l’Atlético contre Tottenham (5-2), Antoine Griezmann a confirmé qu’il allait bien rester à Madrid, alors que certaines rumeurs évoquaient un possible départ dès maintenant pour Orlando (MLS).

La suite après cette publicité

« Oui (je reste), je suis très bien ici, je profite de ces moments. Je pense que ce que je fais sur le terrain, ça en dit long sur mon engagement avec le club. L’idée, c’est d’arriver jusqu’à la finale. Je veux déjà jouer la finale de Copa del Rey avec l’Atlético (contre la Real Sociedad en avril, NDLR) et ensuite, tout ce qui est possible », a indiqué le Français, auteur d’un gros match contre les Spurs avec un but à la clé. C’est plutôt clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue des Champions
Atlético
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier