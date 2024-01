FC Barcelone : Robert Lewandowski fixe son objectif

À l’occasion de la cérémonie du Grand Gala de Mundo Deportivo, l’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski (35 ans) s’est vu remettre le Trophée Renfe, récompensant le meilleur buteur de la dernière édition de Liga. Si l’international polonais veut tout gagner, il a profité de la cérémonie pour annonce un objectif précis : gagner la Coupe du Roi.

«Nous sommes le FC Barcelone et nous savons où nous voulons aller. Maintenant, nous allons jouer pour la Coupe du Roi avec un match à Bilbao. L’objectif est de jouer la finale et de gagner. C’est le titre que je n’ai pas gagné en Espagne et pour moi c’est un objectif, mais il n’est pas important de gagner seulement, marquer aussi beaucoup de buts pour les gens et les fans», a avoué l’avant-centre polonais, qui, malgré son palmarès déjà fourni, a encore soif de titres.