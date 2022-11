Aurélien Tchouameni était en Gironde pour le lancement de sa Fondation Prosperi

La suite après cette publicité

Avant le rassemblement de l'équipe de France, prévu ce lundi à Clairefontaine, Aurélien Tchouameni était de passage à Bordeaux, pour donner le coup d'envoi fictif de la rencontre entre les Girondins et Pau (match nul 1-1), comptant pour la 15ème journée de Ligue 2, au Matmut Atlantique. Plus tôt dans la journée, le milieu de terrain du Real Madrid s'était arrêté ailleurs en Gironde et notamment dans le premier club avec lequel le joueur de 22 ans a paraphé une licence de footballeur, l’école de foot d’Artigues-près-Bordeaux. L'international tricolore en a profité pour offrir à chacun des 130 jeunes pensionnaires de l'école de foot, avec laquelle il a débuté son parcours junior en 2006, un sac de sport, un k-way, un sweat d'entraînement, un maillot, un short, un ballon et une casquette du Real Madrid.

En plus de tous ces cadeaux, le Français était aussi présent à cette occasion pour annoncer le lancement de sa Fondation, Prosperi, même si c'est finalement sa mère, Josette Tchouameni, qui s’est chargée d’officialiser la nouvelle, son fils étant trop occupé à enchainer les photos et les signatures d'autographes. «C’était important pour nous de parler pour la première fois de cette association ici, à Artigues. La fondation prend son envol ici, aussi. Prosperi ? Ça vient de prospérité. C’est-à-dire l’épanouissement. Aurélien a à cœur l’épanouissement de l’être humain. Il a créé cette association pour soutenir des œuvres dans les domaines de la santé, de l’éducation et du sport pour aider les personnes à s’épanouir» a d'ailleurs déclaré la maman d'Aurélien Tchouameni à propos de cette toute nouvelle Fondation qui devrait soutenir ses premiers projets en 2023.