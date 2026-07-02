PSG : la Juventus tente de baisser son offre pour Kolo Muani

Dernièrement, nous vous révélions que le Paris Saint-Germain et la Juventus étaient proches d’avoir trouvé un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani. Suite au changement de direction à Turin, les deux clubs ont pu renouer contact et ils sont bien partis pour boucler un prêt de RKM assorti d’une option d’achat obligatoire tournant autour des 40 M€.

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Cependant, la Vieille Dame pourrait tenter de faire baisser le montant de cette option d’achat. Il Corriere dello Sport assure en effet que les Bianconeri voudraient proposer au PSG une rentrée d’argent immédiate avec un prêt payant de 8-10 M€. En revanche, les Piémontais aimeraient faire baisser l’option d’achat à 25 M€, afin que le coût total de l’opération ne dépasse pas 35 M€ (contre les 40 M€ de départ).