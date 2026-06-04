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Real Madrid : Denzel Dumfries a passé sa visite médicale

Par Dahbia Hattabi
Denzel Dumfries sous le maillot de l'Inter @Maxppp

Le Real Madrid avance dans son recrutement. Même si Florentino Pérez n’a pas encore été réélu, les Merengues ont scellé l’arrivée de Denzel Dumfries (30 ans). Le Néerlandais a d’ailleurs passé sa visite médicale annonce Sky Sports.

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Le média anglais ajoute qu’il va signer un contrat de 4 ans en faveur de la Casa Blanca. Le Real Madrid, qui a levé sa clause libératoire de 20 M€, veut en faire un concurrent pour Trent Alexander-Arnold.

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