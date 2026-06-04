Real Madrid : Denzel Dumfries a passé sa visite médicale

Le Real Madrid avance dans son recrutement. Même si Florentino Pérez n’a pas encore été réélu, les Merengues ont scellé l’arrivée de Denzel Dumfries (30 ans). Le Néerlandais a d’ailleurs passé sa visite médicale annonce Sky Sports.

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Le média anglais ajoute qu’il va signer un contrat de 4 ans en faveur de la Casa Blanca. Le Real Madrid, qui a levé sa clause libératoire de 20 M€, veut en faire un concurrent pour Trent Alexander-Arnold.