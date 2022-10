Troyes - Lorient : les compositions officielles

Les Merlus peuvent redevenir les dauphins du PSG. Pour la 12e journée de Ligue 1, le FC Lorient (26 points) se déplace sur la pelouse de Troyes à 15h et, invaincu depuis sept journées, le club breton repasserait devant le RC Lens (27), vainqueur face à l’OM samedi soir, en cas de victoire. De son côté, l’ESTAC de Bruno Irles, 12e au classement avec 12 unités, tentera de renouer avec le succès après trois matches sans victoire.

Pour ce match, Bruno Irles aligne un 3-4-3 avec avec une défense à trois composée de Porozo, Palmier-Brown et Salmier, Kouamé et Chavelerin dans l'entrejeu, Baldé et Conte en pistons et enfin un trio offensif Rony Lopes, Baldé et Odobert. En face, Régis Le Bris opte pour son 4-2-3-1 habituel mais doit composer sans Terem Moffi, le meilleur buteur lorientais avec huit réalisations, et titularise donc Ibrahima Koné en pointe.

Les compositions officielles :

FC Lorient : Mvogo - Le Bris, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Diarra, Ponceau, Ouattara - Koné

Troyes : Lis - Porozo, Palmier-Brown, Salmier - Baldé, Kouamé, Chavalerin, Conte - Rony Lopes, Baldé, Odobert

