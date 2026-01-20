Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi apprécie le format de la Ligue des Champions

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille Liverpool Voir sur CANAL+

Interrogé sur le nouveau format de la Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est montré plutôt enthousiaste. Pour l’entraîneur de l’OM, cette formule élargie offre davantage d’affiches, maintient plus d’équipes en course plus longtemps et renforce l’intérêt sportif de la compétition, malgré une exigence physique plus importante pour les joueurs.

La suite après cette publicité

Le technicien italien a ainsi résumé son point de vue sans détour : « C’est plus beau. Tu rencontres plus d’équipes et tout est ouvert jusqu’à la fin. En phase de groupe avec quatre équipes, cela pouvait être vite difficile. Maintenant, il y a plus de matchs et c’est plus fatigant. Mais il y a plus d’intérêt. Jusqu’à deux-trois matchs de la fin l’an dernier, le PSG était éliminé et finalement ils ont remporté la Ligue des Champions en la méritant. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier