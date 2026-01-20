OM : Roberto De Zerbi apprécie le format de la Ligue des Champions

Interrogé sur le nouveau format de la Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est montré plutôt enthousiaste. Pour l’entraîneur de l’OM, cette formule élargie offre davantage d’affiches, maintient plus d’équipes en course plus longtemps et renforce l’intérêt sportif de la compétition, malgré une exigence physique plus importante pour les joueurs.

Le technicien italien a ainsi résumé son point de vue sans détour : « C’est plus beau. Tu rencontres plus d’équipes et tout est ouvert jusqu’à la fin. En phase de groupe avec quatre équipes, cela pouvait être vite difficile. Maintenant, il y a plus de matchs et c’est plus fatigant. Mais il y a plus d’intérêt. Jusqu’à deux-trois matchs de la fin l’an dernier, le PSG était éliminé et finalement ils ont remporté la Ligue des Champions en la méritant. »