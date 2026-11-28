En pleine tempête, le Bayern Munich a ramené un petit match nul de Hambourg (0-0) dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga. Confronté à de très nombreuses blessures, en plus de l’affaire Musiala, le champion en titre a perdu Lennart Karl, sorti sur blessure après la pause, et Joshua Kimmich. Le capitaine a écopé d’un carton rouge direct juste avant la mi-temps pour avoir répondu aux provocations d’un adversaire en lui tirant les cheveux. Il sera suspendu lors de la prochaine journée.

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Ce point pris n’arrange pas les Bavarois. Ils reviennent à une longueur du leader, le Borussia Dortmund, qui a donc l’occasion de creuser l’écart en cas de victoire à domicile ce dimanche face au Bayer Leverkusen. Dans les autres rencontres de ce samedi après-midi, on notera les cartons de Cologne face à Elversberg (5-0) et de Paderborn face à Schalke 04 (8-1), malgré la réduction de l’écart de l’ancien Parisien Adil Aouchiche. Enfin, Mayence a renversé l’Union Berlin (2-1) en fin de rencontre grâce à un but de son Français Anthony Caci.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Hambourg 0 - 0 Bayern Munich

Cologne 5 - 0 Elversberg : Marius Bülter (8e, 39e, 63e) et Saïd El-Mala (16e, 68e)

Paderborn 8 - 1 Schalke 04 : Jano Ter Horst (21e), Stefano Marino (39e, 45e+4, 57e), Steffen Tigges (55e), Deniz Zeitler (73e), Gabriel Vidović (sp 84e), Felix Götze (90e+6) / Adil Aouchiche (59e)

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Mayence 2 - 1 Union Berlin : Philip Tietz (85e) et Anthony Caci (90e+2) / Janik Haberer (37e)