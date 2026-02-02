Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OL : les premiers mots de Roman Yaremchuk

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roman Yaremchuk avec Benfica @Maxppp

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Dans le besoin de renforcer son secteur offensif avec un attaquant puissant et capable de marquer des buts, l’OL a jeté son dévolu sur Roman Yaremchuk. Après des jours de tractations, Lyon a officialisé ce lundi l’arrivée de l’avant-centre de 30 ans.

La suite après cette publicité

Interrogé par les médias du club, le nouveau numéro 77 des Gones n’a pas caché sa joie à l’idée de réaliser un prêt dans le Rhône : «je suis vraiment très heureux d’être ici et de retrouver Clinton (Mata), avec qui j’ai joué à Bruges. Je connais également bien Paulo Fonseca. L’ambiance du Groupama Stadium, hier soir, m’a immédiatement marqué et j’ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Roman Yaremchuk

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Roman Yaremchuk Roman Yaremchuk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier