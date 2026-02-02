OL : les premiers mots de Roman Yaremchuk

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Dans le besoin de renforcer son secteur offensif avec un attaquant puissant et capable de marquer des buts, l’OL a jeté son dévolu sur Roman Yaremchuk. Après des jours de tractations, Lyon a officialisé ce lundi l’arrivée de l’avant-centre de 30 ans.

Interrogé par les médias du club, le nouveau numéro 77 des Gones n’a pas caché sa joie à l’idée de réaliser un prêt dans le Rhône : «je suis vraiment très heureux d’être ici et de retrouver Clinton (Mata), avec qui j’ai joué à Bruges. Je connais également bien Paulo Fonseca. L’ambiance du Groupama Stadium, hier soir, m’a immédiatement marqué et j’ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters.»