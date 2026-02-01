Menu Rechercher
Le FC Barcelone officialise enfin Hamza Abdelkarim

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim. Le club catalan a trouvé un accord avec Al-Ahly pour le prêt du joueur de 18 ans jusqu’au 30 juin 2026, assorti d’une option d’achat estimée à 3 millions d’euros. Premier joueur égyptien de l’histoire à rejoindre le Barça, Abdelkarim évoluera dans un premier temps avec le Barça Atlètic, la réserve du club blaugrana. Avant ce départ, il avait prolongé son contrat avec Al-Ahly jusqu’en 2028.

Révélé sur la scène internationale lors de la Coupe du monde U17 au Qatar, où il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, Hamza Abdelkarim s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs du football égyptien. Moins en vue lors de la CAN U17, il a néanmoins poursuivi sa progression avec l’équipe première d’Al-Ahly, disputant huit matchs pour 361 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Avec la sélection égyptienne U17, il affiche un bilan prometteur de 12 buts en 19 sélections.

