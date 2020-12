Ça commence à chauffer à Rennes

Ce samedi, en fin d'après-midi, Rennes s'est incliné à domicile contre Lens (0-2). Sur les treize dernières rencontres, le club de Julien Stéphan ne s'est imposé qu'une seule fois et est déjà éliminé de toutes compétitions européennes. L'entraîneur de l'écurie bretonne nous a d'ailleurs offert une conférence de presse totalement lunaire.

« On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre », a-t-il lâché. Improbable quand on sait les louanges dressées à l'endroit du club et de son invincibilité pré-Ligue des Champions.

Benjamin Bourigeaud craque

Mais, aujourd'hui, la tension monte. En seconde période, ce samedi, quelques ultras étaient venus crier leur colère aux portes d'accès du Roazhon Park, et selon les informations de L'Équipe, le grand patron du club, François-Henri Pinault serait très contrarié par les résultats et la piteuse huitième position de ses protégés dans l'élite (Rennes pourrait encore descendre selon les résultats de ce dimanche).

Les joueurs, eux, sont conscients de la situation. « On se fait manger dans tous les compartiments, c’est dur, mais il faut déjà se dire les choses et le faire sur le terrain. Se sortir les doigts du c... sinon on va continuer à chuter. Jusqu’où ? je ne sais pas. On a le ballon c’est bien, mais on n’est pas tranchants, c’est stérile et aujourd’hui on se fait retourner chez nous », s'est même lâché Benjamin Bourigeaud. Il va vite falloir relever la tête alors que Rennes accueille Séville mardi soir (21h00).