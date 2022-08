PL : Harry Kane porte Tottenham contre Nottingham Forest !

Après la courte victoire de West Ham sur la pelouse d'Aston Villa (1-0) et le nul concédé par les Wolves face aux Magpies (1-1), la quatrième journée de Premier League se poursuivait, ce dimanche à 17h30, avec une affiche entre Nottingham Forest et Tottenham. Auteurs d'un mercato XXL, les Reds espéraient signer un deuxième succès cette saison pour se rapprocher des places européennes. Une tâche qui ne s'annonçait pas des plus simples. Invaincu depuis la reprise, Tottenham pouvait, en effet, revenir à deux longueurs d'Arsenal, leader du championnat, en cas de nouvelle victoire.

La suite après cette publicité

Au City Ground de Nottingham, les Spurs ouvraient d'ailleurs rapidement la marque grâce à l'inévitable Harry Kane (0-1, 5e). Dominés par la suite, les hommes d'Antonio Conte se contentaient de bien défendre avec un bloc bas et n'optaient que pour des contre-attaques. Devant à la pause, Tottenham était tout proche de faire le break en début de seconde période mais Henderson stoppait le penalty de Kane (56e). Dans la foulée, Williams pensait égaliser mais sa demi-volée du droit flirtait avec le poteau opposé de Lloris (57e). Finalement, le rythme baissait légèrement et Kane, encore lui, parachevait le succès des Spurs (0-2, 82e). Avec cette victoire, Tottenham monte sur le podium de Premier League. Nottingham est 14ème.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Nottingham Forest

✌️ Two changes from last weekend

🤩 City Ground debut for @Morgangibbs27

✊ @RyanYates97 comes in to start



Steve Cooper names his side to face @SpursOfficial this afternoon 👊 pic.twitter.com/zYXd7mWeBa — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 28, 2022

Le XI de Tottenham