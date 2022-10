CdM 2022 : le Qatar a fait de nombreux cadeaux aux députés anglais

Le Qatar prêt à tout pour promouvoir son Mondial ? L'enquête faite par le Guardian rapporte que le pays hôte de la prochaine Coupe du monde a bien fait plaisir à différents députés britanniques. Les douze derniers mois, 292 000 euros de cadeaux auraient été distribués. On parle ici de séjours dans des hôtels de luxe, tickets pour des courses de chameaux, vols en classe affaires...

Plutôt bons donateurs, quarante dons ont été déclarés par 34 députés britanniques avec, pour être précis : conservateurs, sept travaillistes, vingt-deux députés du parti au pouvoir, deux indépendantistes et trois du parti national écossais. Tout ceci n'est pas illégal, mais interroge quand les Émirats arabes unis, deuxième plus grands donateurs, ont offert six fois moins : 44 000 euros.