League Cup : Newcastle élimine Manchester City, ça passe pour Arsenal, Chelsea et Liverpool

Ce mercredi soir avait lieu le 3e tour de la Carabao Cup. L’occasion pour certains clubs plus modestes de se montrer face à des cadors de Premier League. C’est le cas pour Leicester qui se déplaçait à Liverpool, Lincoln à West Ham ou encore Norwich et Stoke City respectivement opposés à Fulham et Bournemouth. Et les matchs ont globalement tous été disputés. À l’image d’Everton qui s’est offert Aston Villa grâce à James Garner et Calvert-Lewin (1-2).

Newcastle s’est vengé de Manchester City en battant les hommes de Pep Guardiola sur le plus petit des scores (1-0) sur un but d’Isak. À Anfield, les Reds ont fait le travail contre Leicester (3-1) grâce à un formidable boulet de canon signé Dominik Szoboszlai (70e), bien épaulé par Cody Gakpo (48e) et Jota (89e). Les Gunners accèdent eux aussi au tour suivant en prenant le meilleur de Brentford dans la difficulté (0-1). Parmi les autres vainqueurs, West Ham a gagné contre le modeste club de Lincoln (0-1), Fulham a battu Norwich (2-1) et enfin, Blackburn a facilement disposé de Cardiff (5-2) là où Bournemouth a éliminé Stoke City (2-0).

Tous les résultats du 3e tour de Carabao Cup

Aston Villa 1 - 2 Everton : Boubacar Kamara (83e) / James Garner (15e) et Dominic Calvert-Lewin (50e)

Blackburn 5 - 2 Cardiff : Jake Garrett (13e), Arnor Sigurosson (36e), Andrew Moran (49e, 54e) et Dilan Markanday (69e) / Callum Robinson (18e) et Kion Etete (45e)

Bournemouth 2 - 0 Stoke City : Dominic Solanke (51e) et Joe Rothwell (54e)

Brentford 0 - 1 Arsenal : Reiss Nelson (8e)

Chelsea 1 - 0 Brighton : Nicolas Jackson (50e)

Fulham 2 - 1 Norwich : Carlos Vinicius (12e) et Alex Iwobi (72e) / Borja Sainz (75e)

Lincoln 0 - 1 West Ham : Tomas Soucek (70e)

Liverpool 3 - 1 Leicester : Cody Gakpo (48e), Dominik Szoboszlai (70e) et Diogo Jota (89e) / Kasey McAteer (3e)

Newcastle 1 - 0 Manchester City : Alexander Isak (53e)