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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : ça a aussi chauffé entre Bellingham et Messi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Angleterre 1-2 Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€

La tension était palpable entre Lionel Messi et Jude Bellingham lors de la demi-finale de Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre (2-1). Dans un match marqué par l’intensité et les duels musclés, les deux stars se sont retrouvées au cœur d’un échange tendu. Une séquence a notamment fait réagir sur les réseaux sociaux, avec un Bellingham semblant adresser des mots à Messi, tandis que le capitaine argentin a simplement répondu par un signe de tête avant de s’éloigner, sans entrer dans la provocation.

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Le clin d’œil de l’histoire n’a pas tardé à faire parler : quelques minutes plus tard, Messi a encore frappé là où il excelle, en délivrant deux passes décisives dans les dernières minutes pour permettre à l’Argentine de renverser l’Angleterre. Battus après avoir pourtant mené au score, Bellingham et les Three Lions ont vu leur rêve de finale s’envoler, tandis que Messi et l’Albiceleste poursuivent leur quête d’un nouveau sacre mondial.

Pub. le - MAJ le
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